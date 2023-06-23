В новосибирском Академгородке местные отравили огромные лесные муравейники

Кто-то отравил лесные муравейники. Фото: Константин Зеленцов.

В Академгородке Новосибирска неизвестные хулиганы засыпали лесные муравейники неизвестным веществом. В ГУ МВД РФ по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали о проверке этого происшествия.

— В полицию поступило заявление. Сотрудники полиции выезжали не место. Сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего — пояснили в ведомстве.

Местные жители, написавшие заявление в полицию, надеются, что хулиганов найдут.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, как в регионе хозяева пожаловались на массовую гибель кошек. Животные чаще всего погибают на двух улицах города, говорят потерпевшие.

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