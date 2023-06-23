Сибирячка заставила начальство вернуть 700 тысяч, невыплаченные с зарплатой

Выплаты денег удалось добиться через суд. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Новосибирска заставила работодателя вернуть деньги, которые ей не выплатили во время работы в компании. Об этом сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

– Компания, которая занимается оптовой торговлей медицинскими изделиями, в течение девяти месяцев не в полном объеме выплачивала своей сотруднице заработную плату, – рассказали подробности судебные приставы. – При увольнении данные обстоятельства не были учтены.

За восстановлением справедливости женщине пришлось обращаться в суд, где ее требования удовлетворили. Вот только бывшее начальство выплачивать долги не спешило.

В итоге судебному приставу пришлось наложить арест на счета предприятия, а также предупредить руководителя организации об уголовной ответственности. Эти меры возымели действие – деньги бывшему сотрудники перечислили в полном объеме.

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