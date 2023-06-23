Как ДоброЦентр департамента по социальной политике мэрии Новосибирска объединяет творческих и талантливых людей старшего поколения

Встреча по итогам реализации социально ориентированного проекта «Экскурсионная экспедиция». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В этом году победителем Всероссийского грантового конкурса «Молоды душой» стали проекты, реализуемые ДоброЦентром департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. В номинации «Профессиональная траектория» победил проект «Экскурсионная экспедиция» под руководством Людмилы Мызниковой, который подразумевает собой форматвыездных интерактивных экскурсий и позволяет ученикам отдалённых школ города и области лучше узнать Новосибирск и его историю.

За круглым столом собрались представители Мошковского, Каргатского, Черепановского и Татарского районов - одних из тех, где провели мероприятия в необычном формате. Они поделились впечатлениями и рассказали, какготовились к этим встречам ребята разного возраста: это и школьники, и юнармейцы. Кроме того, на встрече был и главный партнер, благодаря которому задуманное удалось реализовать - Центр гражданско-патриотического воспитания.

За круглым столом собрались представители Мошковского, Каргатского, Черепановского и Татарского районов. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Проект родился из клубного объединения «Серебряный гид», рассказывает о начале пути Людмила Мызникова. Вместе с профессиональным экскурсоводом и режиссером в клубе готовили экскурсоводов-волонтеров. Тогда же возникла идея проводить интерактивные экскурсии.

Новый формат начался с посещения Монумента Славы, впервые юные новосибирцы увидели экскурсионные постановки, которые длятся от 5 до 9 минут, сопровождаются фото и видео, а экскурсоводы в костюмах и с атрибутами рассказывают о достопримечательностях Новосибирска, героях-сибиряках.

– Формат абсолютно необычный: простой и яркий, для любого восприятия, от детей до взрослых, – делится Людмила Мызникова. Сегодня мы подводим итог выездных мероприятий при участии представителей тех районов, где мы провели наши театрализованные экскурсии. Мы намечаем, как необычный формат проведения культурно-просветительских мероприятий в направлении патриотического воспитания можно использовать дальше. Следующий год будет посвящен инженерам, мы уже готовим новые экскурсии-постановки «Освоение Сибири. Инженеры» в рамках Новосибирской области.

Встреча состоялась в библиотеке им. Толстого. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Необычный формат экскурсий увидели в два раза больше планируемых зрителей – 2000 человек в 10 муниципальных районах. Кроме того,на таких экскурсиях побывали подростки из воспитательной колонии, и это сотрудничество планируется и дальше. Главное, это те отзывы, говорит Людмила Мызникова, которые получают организаторы экскурсий после мероприятия. Самое дорогое, когда дети из отдаленных районов Новосибирской области хотят увидеть все, о чем говорили на экскурсии, своими глазами.

Подчеркнула важность серебряного добровольчества Ксения Елгина, заместитель директора – начальник Проектного офиса Агентства развития социальной политики: «ДоброЦентр департамента по социальной политике мэрии Новосибирска объединяет творческих и талантливых людей старшего поколения, реализующих в рамках собственной проектной деятельности инициативы, которые делают наш город лучше, вовлекая все больше неравнодушных новосибирцев».

Ксения Елгина, заместитель директора – начальник Проектного офиса Агентства развития социальной политики. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Ксения Елгина отметила, что просветительский проект «Экскурсионная экспедиция» вышел за пределы Новосибирска, и позволяет сформировать единое гражданское сообщество, вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи, погружая юных граждан в историю нашего региона.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»