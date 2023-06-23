В августе 2023 в новосибирском ЛДС «СибирьАрена» пройдет тестовый матч хоккеистов

В августе в «СибирьАрене» проведут тестовый хоккейный матч. Фото: правительство НСО.

В августе 2023 года в новосибирском Ледовом дворце спорта «СибирьАрена» проведут тестовый хоккейный матч.

— Тестовый матч нам Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обозначит в ближайшее время, но дата пока неизвестна. Матч запланирован в августе. В КХЛ определят, какие команды и в какие даты будут играть, — пояснил министр спорта и физической культуры области Сергей Ахапов.

Кроме этого, политик отметил, что хоккейный клуб «Сибирь» понемногу перебирается на новую ледовую арену — уже с 19 июня там будут работать отдельные службы команды.

— Клуб потихоньку начал переезд. Административный состав осваивает офисные помещения. К началу сезона они должны будут привыкнуть к новым домашним стенам. Процесс начался, — подытожил министр.

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