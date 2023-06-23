Предыдущих мэров Новосибирска наградили к 130-летию города

Торжественное собрание прошло в большом зале мэрии. Фото: https://t.me/alokot.

В Новосибирске с юбилеем города поздравили руководителей мэрии разных лет. К 130-летию города бывших и действующих политиков поблагодарили за работу на благо Новосибирска. Об этом в своем личном Telegram-канале написал действующий мэр Анатолий Локоть.

— Нагрудный знак «За особые заслуги перед городом» вручили Ивану Ивановичу Индинку, Виктору Александровичу Толоконскому и Владимиру Филипповичу Городецкому, — отметил градоначальник.

Также почетными грамотами наградили заслуженного энергетика Виталия Томилова, заместителей мэра Алексея Кондратьева и Анну Терешкову, а также начальника департамента соцполитики Ольгу Незамаеву.

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