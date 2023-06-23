В Новосибирске в вагоне-памятнике трамвая №13 откроют книжный клуб

В вагоне-памятнике можно будет купить краеведческую литературу. Фото: Оксана ЗУЙКО

В сквере за новосибирским театром оперы и балета откроют книжный клуб. Он будет находится в трамвайном вагоне и называться «13 трамвай». Об этом сообщили в мэрии.

- С издательством ООО «Свиньин и сыновья» заключили договор о сдаче в аренду муниципального имущества «Моторный вагон КТМ-5МЗ/3037(49)», закрепленного за Горзеленхозом для организации книжного клуба, - рассказали в пресс-службе.

Издательство основано в 2003 году. Здесь выпускают в свет историческую и культурно-образовательную литературу, сибирско-краеведческую, а также художественную сибирских авторов.

Как стало известно, в книжном клубе можно будет приобрести краеведческую литературу, большая часть которой посвящена Новосибирску. Он начнет работать с 12 часов 24 июня.

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