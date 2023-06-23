В День города на въезде в Новосибирск откроют крылатую стелу

На въезде в Новосибирск установят крылатую стелу. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В воскресенье, 25 июня, на въезде в Новосибирск откроют крылатую стелу в честь 130-летия со дня основания города. Ее установили на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Зеленодолинской для приветствия всех, кто въезжает в столицу Сибири со стороны Кузбасса, сообщили в мэрии.

– В торжественной церемонии открытия стелы примет участие глава города Анатолий Локоть и главы администраций Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска – Александр Рудских и Александр Колмаков, – уточнили в пресс-службе. – Открытие запланировано на 14 часов.

Новая стела высотой около десяти метров и установлена на небольшом постаменте. В верхней части находится герб города, по центру расположена вертикальная надпись «Новосибирск», а по бокам два крыла, обозначающие Октябрьский и Дзержинский районы. В качестве символа Октябрьского района использовали книга, а Дзержинского – самолет.

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