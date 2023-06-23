«Пытался подойти - не подпустили»: в новосибирском аэропорту заметили рэпера Гуфа

Гуф со всеми здоровался. Фото: стоп-кадр из видео

В новосибирском аэропорту «Толмачево» заметили рэпера Гуфа. Об этом КП-Новосибирск сообщил читатель.

- Я был в аэропорту, готовился к вылету. Увидел Гуфа. У него много охраны. Пытался подойти, сфотографироваться - не подпустили, - рассказал КП-Новосибирск Владимир, читатель.

В доказательство своих слов читатель предоставил видео. На кадрах видно, как рэпер вышел из зоны прилета внутренних рейсов и пожал руки встречающим.

КП-Новосибирск изучили соцсети артиста. Судя по ним, запланированных визитов в Новосибирск у него не было.

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