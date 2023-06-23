«Воевали с родителями организаторов»: как посетители «Маинкрафт Шоу» в Новосибирске остались без праздника и без денег

Новосибирцы пытаются вернуть деньги — шоу не прошло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 12 мая юные сибиряки и их родители должны были посмотреть шоу по именитой детской игре о строительстве. Однако после череды переносов никакого представления горожане не увидели. Теперь возмущенные новосибирцы пытаются вернуть деньги за билеты — получается не у всех.

— Я написала заявление на возврат — билет обошелся в 2 тысячи рублей. Неясно, куда отправился заполненный бланк, потому что ответа я так и не получила, — рассказывает КП-Новосибирск пострадавшая от мошенников Светлана Александровна.

Взволнованные новосибирцы массово ринулись писать в группу события и организаторам в соцсетях — там, признаются посетители, тоже в ответ была лишь тишина. Позже администраторы сообщества и вовсе начали удалять посты о шоу с комментариями недовольных.

— Наконец-то мне удалось связаться даже с отцом организатора Данилы Буркова, позже созвонилась и с его мамой. Та и запугивала, и кричала, и спокойно говорила — грозилась даже заявление в прокуратуру за «вымогательство» написать. В итоге она все же отправила мне деньги, — вспоминает Светлана.

Сами организаторы — в группе события их двое — по сей день перекладывают ответственность друг на друга и, судя по всему, не торопятся возвращать деньги посетителям.

— Многие до сих пор пишут мне, чтобы узнать, как я вернула деньги. Некоторые до сих пор воюют с организаторами события и их родителями. Сейчас объявления о «Маинкрафт Шоу» появляются и в других городах России — там их, конечно, так же отменяют.

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