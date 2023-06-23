Новосибирца, убившего двух егерей в Томске и устроившего лесной пожар, осудили на 23 года колонии

Мужчину судили по 4 статьям. Фото: https://tomsk.sledcom.ru/.

Томские присяжные признали виновным новосибирца, который убил двух егерей и устроил лесной пожар на Хардиковой заимке. О преступлениях сибиряка рассказали в следственном комитете по Томской области.

— 45-летний житель Новосибирской области признан виновным сразу по 4 статьям УК РФ: его судили за двойное убийство, поджог чужого имущества, уничтожение леса и незаконное хранение взрывчатки, — отметили в ведомстве.

В мае 2020 года подсудимый приехал на охотхозяйство «Хардикова заимка» неподалеку от Томска, чтобы забрать свои браконьерские сети, снятые егерями. Между лесниками и преступником завязался конфликт — в итоге новосибирец убил двух мужчин из огнестрельного оружия. После этого преступник облил горючим местные постройки и поджег их.

В итоге пожар уничтожил охотхозяйство и часть леса. Общий ущерб — больше 20 миллионов рублей.

Суд приговорил убийцу к 23 годам срока и штрафу в 30 тысяч рублей.

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