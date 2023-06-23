В Новосибирске внезапно отменили «Маинкрафт Шоу»

Праздник у детей не удался.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Новосибирске 2 раза подряд переносили «Маинкрафт Шоу», которое так и не прошло. Организаторы удаляют посты в группе события, пока родители пытаются сдать липовые билеты. О проблеме КП-Новосибирск рассказала пострадавшая от организаторов местная жительница.
— В ночь на 12 мая организаторы прислали сообщение об отмене шоу — якобы у них затопило склад и весь реквизит намок. От Дворца культуры железнодорожников — площадки события, позже поступила информация о переносе шоу на 12 июня. А вот организаторы заявляли, что перенос на 4, — рассказывает пострадавшая.
В итоге ни 4, ни 12 ничего так и не прошло — на почту всем посетителям вновь пришло сообщение о переносе. Но на этот раз вообще без точной даты.
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