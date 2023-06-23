Новосибирский суд запретил Игорю Папилину заниматься нотариальной деятельностью

Судебные тяжбы длились 2 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский областной суд принял иск Нотариальной палаты региона против Игоря Папилина. По решению органа нотариуса отстранили от профессиональной деятельности. Об этом сообщили в Судах общей юрисдикции Новосибирской области в пятницу, 23 июня.

— 22 июня 2023 года судебная коллегия по гражданским делам оставила без изменения решение Заельцовского районного суда о лишении права заниматься нотариальной деятельностью Игоря Папилина, — следует из отчета ведомства.

Соответственно, апелляционную жалобу бывшего нотариуса оставили без удовлетворения.

Заельцовский районный суд вынес решение еще в феврале 2023 года — следует из картотеки дел. Ответчик пытался оспорить решение, но безуспешно.

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