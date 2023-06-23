«Купила диплом для работы»: под Новосибирском фармацевта с судимостью уволили из аптеки

Фармацевт продолжила работу в аптеке и после суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Татарска пожаловались уполномоченному по правам человека на фармацевта известной сети аптек. Женщина была осуждена за подделку диплома о профессиональном образовании, но при этом продолжала работать. Об инциденте сообщили в аппарате омбудсмена.

– Из доводов обращения следовало, что в аптечной сети ООО «Фармакопейка Сибирь» в городе Татарск лекарства отпускала фармацевт, которую приговором районного суда Новосибирской области осудили за подделку диплома о наличии у нее медобразования по специальности «Фармация». Но она продолжала там работать, – говорится в сообщении.

Омбудсмен обратилась в межрайонную прокуратуру, которая проверила информацию – факты подтвердились. В результате директору предприятия внесли представление с требованием устранить нарушение законодательства. В апреле фармацевт с купленным дипломом уволили из аптеки.

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