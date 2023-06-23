Новосибирский суд отменил штраф в 6 миллионов директору «МЕТРО МИРА» Александру Мысику

Суд отменил штраф директору предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Новосибирска отменил штраф директору МП «МЕТРО МИР» Александру Мысику. Информация об этом появилась в пятницу, 23 июня на сайте суда.

— Ранее директора предприятия пытались привлечь к административной ответственности и назначит ему штраф в размере 5,6 миллиона рублей. По постановлению мирового судьи, начальник организации не построил дорогу от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах Новосибирска, — указано в отчете органа.

Однако позже Кировский районный суд отменил постановление мирового судьи и закрыл дело об административном нарушении из-за отсутствия его состава. Решение уже вступило в законную силу.

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