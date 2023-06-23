В Новосибирской области 140 участников спецоперации получили реабилитационные сертификаты

Участники СВО используют сертификаты для социально-медицинской реабилитации. Фото: Александр КОЦ

Поддержку участников спецоперации и членов их семей обсудили на заседании координационного штаба по работе районов НСО. Проводил его замглавы региона Сергей Нелюбов. В заседании приняли участие и военнослужащие, сообщили в областном правительстве.

– В регионе продолжается реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение», перечень услуг которого востребован как вернувшимися бойцами, так и членами их семей, – отметил Нелюбов. – 90% заявок приходится на социально-медицинскую реабилитацию, на второй строчке – действующие в регионе выплаты и пособия (79%), далее спортивно-оздоровительные предложения (78%), медицинская помощь (77%), культурно-досуговые мероприятия (75%) и стоматологическая помощь (73%).

По данным регионального минтруда и социального развития, на сегодня уже выдано 140 реабилитационных сертификатов. Оздоровительные курсы участники спецоперации проходят в санаториях «Рассвет», «Парус-Резорт», «Краснозерский» и центре «ОРТОС».

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