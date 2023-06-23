Сбер выступил генеральным партнером единого городского выпускного в Новосибирске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Он прошел впервые в очном формате после пандемии коронавируса. С окончанием школы выпускников поздравили первые лица города и области, а также космонавтка Анна Кикина.

Единый выпускной собрал на набережной около 8 тысяч вчерашних старшеклассников. Золотой медалист и пятеро отличников, в том числе талантливые победители IT-конкурсов, получили подарки.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Сбер традиционно и с удовольствием поддерживает городские и региональные мероприятия для молодежи. Сегодня мы, как одна из крупнейших современных компаний, предлагаем для молодых людей разные возможности для самореализации, в том числе и в области образования. Это и акселерационные программы, по которым стартапы студентов и старшеклассников получают гранты, и знаменитая «Школа 21», предлагающая самые современные и актуальные знания в IT-отрасли, и, наконец, льготные образовательные кредиты с господдержкой, с которыми получение профессии мечты становится доступнее.

.