«Радио Юнитон» выпустило песню «Страница 130», посвященную юбилею города

Группа «Ультрафиолет». Фото: Радио Юнитон

28 лет назад слоганом для радио Юнитон мы неслучайно выбрали именно слова «Радио нашего города». Быть созвучными такому большому и активному мегаполису как Новосибирск - это серьезные амбиции и большая честь. И поэтому, в том числе, радиостанция не только транслировала чужую музыку, но и создавала собственный продукт.

- «Юнитон» выпустил 15 СD-сборников песен новосибирских музыкантов, открывая новые имена и не забывая тех, кто уехал покорять столицу. Мы спродюсировали более 25 композиций, главным героем которых сделали наш город, и некоторые из них - «В Новосибирске не разводятся мосты», «Город 54» и «Спокойной ночи, Новосибирск», без всяких сомнений, стали самыми популярными современными музыкальными произведениями о нашей малой родине.

Татьяна Диканская. Фото: Радио Юнитон

Я рад, что и сейчас нам есть чем поздравить родной город в день его 130-летия, сегодня мы даем старт новой песне, надеемся, что и она полюбится слушателям и будет востребована не только в год юбилея.

Сергей Грибков. Фото: Радио Юнитон

Автором музыки и текста песни «Страница 130» выступила Татьяна Диканская. Раньше она писала только песенные тексты, например, слова все той же «В Новосибирске не разводятся мосты», но недавно стала сочинять и музыку, начав с «крупной формы» - мюзикла «Рождение звезд». В качестве саунд-продюсера в проекте участвовал Владимир Черныш, автор многих наших песен, ныне москвич, с которым мы по-прежнему дружим. Долго искали исполнителей и остановились на группе «Ультрафиолет», поддавшись обаянию и вокальным данным солистки Дарьи Шиляевой. Запись голосов провели в новой студии Новосибирской Консерватории, где работает Алик Лавелин, известный многим по группе «Nuclear Losь». Звукорежиссером записи вокала, бэк-вокалистом и гитаристом стал Сергей Грибков, G.I.G., автор нашумевшего в 2000-х хита «Фрида».

Владимир Черныш. Фото: Радио Юнитон

Клип на «Страницу 130» создала самая известная и лучшая новосибирская киностудия «LBL-Сибирь» под руководством Павла Меняйло, наши давние друзья и партнеры. Режиссером клипа стал Богдан Кузнецов.

Радио - это то, что звучит сегодня и забывается завтра. Но, все же, многие наши земляки навсегда запомнили ощущения и встречи, подаренные «Юнитоном». И песни, которые мы продюсировали, выпускали на СD-дисках и «заливали» на цифровые платформы, надеюсь, останутся в памяти на долгие годы.