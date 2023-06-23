Ветеранские организации высоко оценили достижения в социально-экономическом развитии Новосибирской области за пять лет. Фото: правительство НСО.

Ветераны области и Правительство региона совместно создадут учебник-альманах, посвященный трудовому подвигу новосибирцев в годы Великой Отечественной войны. Инициативу ветеранов, с которой во время заседания IV Пленума выступил председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин, поддержал Губернатор Андрей Травников.

– Уважаемые ветераны! Готов поддержать все предложения и инициативы – как через работу министерства региональной политики Новосибирской области, так и через работу оргкомитета «Победа».

Полностью поддерживаю создание альманаха о трудовом подвиге новосибирцев в годы Великой Отечественной войны. Встречно предлагаю создать рабочую редакционную группу. Хотелось бы, чтобы это было не подарочное издание к юбилейному году, а книга, которая действительно будет востребована в библиотеках и школах. По сути дела, учебник истории трудового подвига новосибирцев.

В моей текущей деятельности важна поддержка ветеранов, деятельности моих коллег. Оглядываясь на пять назад, на то, что было сделано по инициативе или поддержке совета ветеранов, ветеранских организаций – сделано очень много. В первую очередь – в повышении доступности медицинской помощи – ветеранов, и всех жителей Новосибирской области, – сказал губернатор.

По словам Андрея Травникова, еще в 2018 году власти задумывались над приобретением мобильных амбулаторий, ФАПов, рентген-установок. В настоящий момент можно констатировать, что в каждой ЦРБ будет как минимум своя мобильная амбулатория.

– В этом году, по инициативе совета ветеранов Куйбышевского района, мы приобретаем мобильный стоматологический кабинет.

По просьбам ветеранов мы решили многие вопросы по транспортной доступности медицинских центров. Приобретены на каждую территорию социальные такси, для того, чтобы люди старшего поколения, в том числе маломобильные, могли получить медицинскую помощь в крупных центрах. Изменены маршруты движения общественного транспорта. По предложению ветеранов запушен прямой электропоезд «Новосибирск-Татарская». Сегодня мы принимаем решении о распространении единых льгот на все пригородное железнодорожное сообщение для отдельных категорий, в том числе и для ветеранов, – добавил губернатор.

Также, сказал Андрей Травников, по просьбам ветеранов началась программа ремонта госпиталей ветеранов. В 2023 году большой объем ремонтных работ проводят в госпитале № 3.

Участники Пленума завили, что ветеранские организации по достоинству оценили, как возросший уровень и качество взаимодействия с областными органами власти, так и заметные достижения в развитии региона и вклад руководства области в реализацию новых масштабных социальных проектов, в привлечение на территорию инвестиций и средств федерального бюджета, и намерены делом поддержать заданный в последние пять лет вектор созидательного развития Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber