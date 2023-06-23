«В рубашке родились»: на трассе под Новосибирском столкнулись две фуры и перекрыли движение

Большегрузы ехали на встречу друг к другу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На федеральной трассе Новосибирск-Томск столкнулись две встречные фуры. Авария произошла в Болотнинском районе – недалеко от поворота в село Ояш. Видео и фото очевидцев было опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск».
– Движение полностью парализовано. Образовалась огромная пробка во всех направлениях. О пострадавших не сообщается, – говорится в посте.
Фуры перекрыли движение. Фото: "Инцидент Новосибирск"/ВКонтакте.
В комментариях интернет-пользователи делились впечатлениями от увиденного. В том числе писали те, кто проезжал мимо места аварии и видел все своими глазами. Они интересовались состоянием здоровья водителей и отмечали, что те точно родились в рубашке.
Водители не пострадали. Фото: "Инцидент Новосибирск"/ВКонтакте.
В областной Госавтоинспекции КП-Новосибирск сообщили о ДТП следующее: «Авария произошла в 16.50 22 июня. Машины ехали навстречу друг к другу, при этом лобового столкновения не было. Из-за аварии был незначительный затор в движении – технику нужно было убрать с дороги, потому что большегрузы были с прицепами, которые «сложились». Пробка была максимум 15 минут. В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются».
Отметим, оба водителя большегруза живы. Один из них спустя некоторое время обратился за помощью к врачам – ему предстоит амбулаторное лечение.
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