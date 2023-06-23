«Сделай парфюм, поиграй в квиддич или спой с кумиром»: стала известна финальная программа развлечений VK Fest в Новосибирске

Организаторы VK Fest рассказали про площадки фестиваля.

Уже в субботу, 24 июня в Парке «Арена» Новосибирска пройдет долгожданный VK Fest. Организаторы крупного молодежного события рассказали КП-Новосибирск, чем художники, ученые, парфюмеры и комики будут развлекать горожан.

Вход на площадку откроют в 15:00 — через час фестиваль стартует. Ранее КП-Новосибирск писала про музыкальных артистов, ведущих праздника и некоторых площадках. Как обещают организаторы, посетители смогут даже встретиться с кумирами и выступить рядом с ними.

Кроме исполнителей и блогеров, на празднике будут специалисты из самых разных сфер — чтобы новосибирцы любого возраста смогли отдохнуть. Так, горожан ждет мастер-класс от стендап-комика Тамби Масаева, который поделится опытом в юморе с шоу «Большой успех миниатюр. Как прокачать свои скилы в юморе?».

Художница Милена Чайка покажет новосибирцам, как держать кисть: в фестивальной мастерской любой желающий сможет нарисовать картину под руководством мастера и забрать ее домой.

Любителям приятных ароматов крупно повезло — на VK Fest приедет настоящий парфюмер. Евгения Николаева прочитает лекцию о значении запахов, проведет аромадиагностику состояния человека для всех желающих и даже поможет сделать свой первый аромат, который можно забрать.

На фестивале будет и хоккейный клуб «Сибирь». Спортсмены помогут горожанам почувствовать себя настоящими хоккеистами — попробовать попасть в «девятку» на бросковой зоне.

Весь фестивальный день на VK Fest глаз любителей авто будет радовать выставка спортивных и стильных машин от команды STROKER TEAM. Профессиональные пилоты расскажут гостям о своем ремесле и разрешат сфотографироваться со стилизованными авто.

Организаторы не обошли стороной и «Поттероманов»: студия «Магический экспресс» приготовила мастер-классы и развлечения для поклонников вселенной. Посетители площадки попадут в Хогвартс, поиграют в квиддич, узнают свой факультет с помощью распределяющей шляпы и смогут получить волшебную палочку в подарок.

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