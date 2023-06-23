МегаФон поможет проследить за экологической безопасностью морских акваторий

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В рамках сотрудничества МегаФон разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края, говорится в подписанном сторонами соглашении о намерениях. Система будет оснащена оптимальным количеством постов мониторинга, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные вструктуры органов власти. Оператор обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

- Решения МегаФона для экомониторинга используют региональные власти и промышленные предприятия и в России, и за рубежом. Система мониторингапоможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий, - говорит Эмин Антонян, коммерческий директор МегаФона по развитию корпоративного и государственного сегментов.