В Новосибирске увековечат память об известных медиках

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил всех причастных с прошедшим Днем медработника. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Конференция «Медики трудовой доблести» была организована Новосибирской городской общественной организацией ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов при поддержке департамента по социальной политике мэрии Новосибирска в рамках «Эстафеты патриотизма поколений».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил всех причастных с прошедшим Днем медработника и наградил почетными грамотами представителей различных организаций. Градоначальник тепло отозвался о медработниках, которые много делают для того, чтобы новосибирцы росли здоровыми. Он поблагодарил медиков за труд в это непростое и по-своему суровое время.

На конференцию «Медики трудовой доблести» пришло много гостей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Сегодня профессия медицинского работника связана с помощью получившим увечья и раненым на СВО, - сказал Анатолий Локоть. - В этой деятельности принимают участие и соцработники, которые занимаются реабилитацией военнослужащих, их семей и детей.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева поприветствовала всех участников конференции и рассказала, что теперь это дело чести - увековечить подвиг медработников, особенно в годы ВОВ.

- В основе конференции лежит желание сделать так, чтобы подрастающее поколение подхватило идею и сохранило память, занимаясь этим благородным делом. Сегодня мы говорим о ратном подвиге врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и водителей, которые героически сражались за жизни бойцов в военно-полевых и тыловых госпиталях. Мы говорим и о сохранении памяти тех, кто работает сегодня. Надеюсь, это отправная точка серьезного пути, - отметила Ольга Незамаева.

Ольга Незамаева: «Теперь это дело чести - увековечить подвиг медработников, особенно в годы ВОВ». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Также она поблагодарила Елену Сахарову, бессменного руководителя 1-й инфекционной больницы, кандидата медицинских наук, заслуженного врача России, а ныне председателя медико-оздоровительной комиссии городского Совета ветеранов, за то, что она вышла с предложением и идеей увековечить подвиг медработников в годы ВОВ.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»