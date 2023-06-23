В Новосибирске мужчину поймали за кражей коньяка и носков

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

В 13:35 бойцами ГБР-72 в Дзержинском районе г. Новосибирск был задержан мужчина, совершивший кражу бутылки коньяка стоимостью 699 рублей и хлопчато-бумажных носков за 120 рублей. Поскольку задержанный ранее украл из этого магазина алкоголь, он был передан в полицию.

В 15:44 в магазине на ул. Академика Сандахчиева подросток попытался украсть баночку энергетического напитка и сэндвич «Онигири». Доведи он преступный замысел до конца, ущерб составил бы 690 рублей.

Спустя 10 минут другой молодой человек, пытавшийся вынести без оплаты из магазина в Октябрьском районе выпечку на 950 рублей, тоже был задержан бойцами ГБР ГВАРДИИ.

Задерживались за совершение краж и женщины. В 16:04 в Заельцовском районе была задержана дама, похитившая бутылку водки стоимостью 210 рублей, в 18:45 в Железнодорожном районе - девушка, укравшая три банки кофе стоимостью почти две тысячи рублей. В 19:46 в Дзержинском районе попалась с поличным женщина, не заплатившая полторы тысячи рублей за сыр, вино, колбасу и гигиенические прокладки.

В 19:10 в магазине Центрального района бойцами ГБР-72 был задержан мужчина, пытавшийся похитить банку пива стоимостью 43 рубля, а в 19:45 в Ленинском районе мужчина, укравший шкалик водки.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено восемь попыток хищения чужого имущества, задержаны и переданы в полицию трое правонарушителей.