Глава Новосибирской области Андрей Травников подал документы на участие в выборах губернатора

Андрей Травников подал документы в избирком для участия в выборах губернатора НСО.
Фото: Александр ГЛУЗ
Андрей Травников подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Новосибирской области. Об этом действующий глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
− Буду совмещать решение задач, которые стоят перед регионом, с участием в выборах, − отметил Андрей Александрович.
Губернатор подчеркнул, что относится к этому максимально серьезно. Главе Новосибирской области важно знать, как местные жители оценивают его работу и работу всей команды за последние пять лет. Напомним, пост губернатора Андрей Травников занимает с 14 сентября 2018 года.
Андрей Травников поблагодарил новосибирцев за поддержку и пообещал продолжить развивать Новосибирскую область.
Выборы губернатора НСО пройдут 8, 9 и 10 сентября.
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