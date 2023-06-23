Глава Новосибирской области Андрей Травников подал документы на участие в выборах губернатора

Андрей Травников подал документы в избирком для участия в выборах губернатора НСО. Фото: Александр ГЛУЗ

Андрей Травников подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Новосибирской области. Об этом действующий глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

− Буду совмещать решение задач, которые стоят перед регионом, с участием в выборах, − отметил Андрей Александрович.

Губернатор подчеркнул, что относится к этому максимально серьезно. Главе Новосибирской области важно знать, как местные жители оценивают его работу и работу всей команды за последние пять лет. Напомним, пост губернатора Андрей Травников занимает с 14 сентября 2018 года.

Андрей Травников поблагодарил новосибирцев за поддержку и пообещал продолжить развивать Новосибирскую область.

Выборы губернатора НСО пройдут 8, 9 и 10 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber