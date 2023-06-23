Туристам рассказали, какой будет погода в Алтайском крае в июле-2023

Погода в Алтайском крае будет неустойчивой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стал известен предварительный прогноз погоды в Алтайском крае в июле 2023 года. Об этом пишет Amic.

В Алтайском Гидрометцентре сообщают, что долгосрочного прогноза на второй месяц лета пока нет. Однако на сайте Gismeteo вырисовывается примерная картина.

Судя по размещенной там информации, погода будет неустойчивой. В первой декаде июля прогнозируют от +26 до +30 градусов. При этом в первую неделю обещают дожди.

В начале второй декады немного похолодает – воздух будет прогреваться до +23. Зато 18 июля вернется жара в 26 градусов.

До 25 июля температура будет постепенно повышаться и в итоге достигнет отметки +30 градусов. В конце третьей декады будет около +24.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber