В Новосибирске пенсионер на «Рено Логан» сбил девочку-подростка на парковке. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

23 июня в Первомайском районе Новосибирска мужчина 1949 года рождения на «Рено Логан» сбил девочку-подростка. Об аварии рассказали в городской ГИБДД.

– Водитель 1949 года рождения двигался на автомобиле «Рено Логан» по парковке в сторону киоска по адресу улица Шукшина дом 13/1. У дома 7/1 по ул. Шукшина наехал пешехода, который двигался в попутном направлении, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии пострадала девочка 2007 года рождения. Ее увезли в больницу с травмами.

На месте ДТП работает наряд ДПС. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

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