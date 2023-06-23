В Новосибирске под окнами дома на улице Зорге нашли мёртвого мужчину. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске 23 июня под окнами дома на улице Зорге, 68 прохожие нашли тело мужчины. Они вызвали экстренные службы. Медики констатировали смерть человека.

– Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 64-летнего мужчины на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Кировском районе областного центра, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

Следователи осмотрели место происшествия. Они устанавливают обстоятельства, предшествовавшие гибели мужчины. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

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