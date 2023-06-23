В новосибирском клубе девушку засняли за непристойным занятием

Сибирячка поучаствовала в непристойном конкурсе. Фото: стоп-кадры из видео «АСТ-54 Black»

В новосибирском ночном клубе девушка сняла штаны и села на парня. Все это она делала на камеру в рамках конкурса.

Запись появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На ней можно увидеть молодого человека, лежащего на сцене. Под выкрики толпы и подбадривающие фразы ведущего стоящая рядом сибирячка повернулась спиной, стянула с себя штаны и… опустилась вниз.

Посетители клуба бурно отреагировали на происходящее. Длилась эта вакханалия около 20 секунд.

− Хватит, наверное, − в итоге произнес ведущий.

Зато интернет-пользователей увиденное возмутило. Они назвали это «позором» и осудили девушку за нескромное поведение.

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