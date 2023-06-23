«Ушел гулять и пропал»: в Новосибирской области ищут исчезнувшего пенсионера-дачника. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Коченевском районе Новосибирской области, в СНТ «Берёзка» пропал 71-летний Остриков Сергей Петрович. О местонахождении мужчины неизвестно с 22 июня.
– В отряд поступила заявка на горячую линию о пропаже мужчины. Ушел гулять 22 июня с дачи, домой не вернулся. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети. Группа прозвона осуществляет обзвон медицинских учреждений, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Особая примета мужчины – носит зубной протез.
Рост пенсионера 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
Одет был в сине-черную куртку, черное трико, черную футболку и черные сланцы.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вы знаете, где сейчас Сергей Петрович, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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