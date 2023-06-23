Жители Новосибирска услышали громкий хлопок в центре города

Новосибирцы услышали громкий хлопок в центре города. Фото: Инцидент Новосибирск

Новосибирцы услышали громкий хлопок в центре города. Это произошло в пятницу, 23 июня, на улице Некрасова, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Многие подумали, что произошел взрыв. Также, по словам очевидцев, было видно задымление.

Как отметили в публикации, в том районе ведется стройка. Во время работы что-то вышло из-под контроля.

− Хлопок произошел в цистерне, подающей сухую смесь. Перекачали давление, − сообщил местный житель, ссылаясь на рассказ строителей.

Информации о пострадавших не поступало. В ГУ МЧС России по НСО заявили, что заявок по данному факту не было.

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