«Перевыполняют план»: в Новосибирске коммунальщики решили помыть улицу после дождя

Местных жителей удивила нелепость ситуации. Фото: скриншот из видео Елены
В Новосибирске заметили поливальную машину, которая мыла улицу Писарева после дождя. Местных жителей удивила нелепость ситуации. Видеозапись КП-Новосибирск прислала читательница по имени Елена.
Видео было снято 22 июня. На ролике видно, что машина обдает струями воды и так мокрый асфальт.
− Коммунальные службы «перевыполняют» план по уборке города, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск Елена.
В четверг 22 июня в Новосибирске действительно прошел сильный ливень. Дождь смыл пыль и подарил местным жителям ощущение свежести. А вот шквалистый ветер застал новосибирцев врасплох.
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