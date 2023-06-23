«Кричала, что умирает, еле стояла на ногах»: окровавленная сибирячка пришла за помощью к судебным приставам

Под Новосибирском избитая до полусмерти женщина пришла за помощью к приставам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кыштовке под Новосибирском в отделение судебных приставов пришла окровавленная женщина. Он просила помочь. Ей оказали доврачебную помощь. Вызвали медиков и полицию.

– Женщина еле стояла на ногах и просила о помощи, кричала, что умирает. Сотрудники напоили женщину водой, уложили в кабинете. Она периодически теряла сознание,— сообщила заместитель начальника районного отделения Наталья Васильева.

По данным ГУ ФССП по НСО, приставы не отходили от сибирячки. Оказалось, что ее избил сожитель. Фельдшер сделала пострадавшей укол. Медики увезли женщину в больницу.

– Известно, что сожителя отправили в изолятор временного содержания на 10 суток, – добавили в ГУ ФССП по региону.

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