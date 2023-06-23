«Исполнит заветное желание»: в Новосибирске за 7,2 тысячи рублей продают «волшебный цветок» из агата

Цветок сделан из цельной жеоды агата. Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу «волшебный цветок» из агата. Продавец утверждает, что поделка является источником положительной энергии и может исполнить заветное желание. Информация опубликована на популярном сайте объявлений.

Цветок сделан из цельной жеоды агата. Жеода – это замкнутая полость в горной породе, заполненная кристаллами минерала. За необычное изделие весом 280 граммов просят 7,2 тысячи рублей.

− Разнонаправленные кристаллики сердцевины цветка из-за пересечений векторов энергии каждого кристалла образуют мощную энергетическую воронку, которая прекрасно очистит и зарядит положительной энергией любую вещь, украшение, которое туда положите, − описывает продавец.

Он добавил, что поделка может стать мощным талисманом. А еще она якобы снимает стресс и избавляет от апатии.

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