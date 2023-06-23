Профессиональный уход и забота: комитет Заксобрания Новосибирской области посетил Новосибирский дом ветеранов

Комитет Заксобрания Новосибирской области посетил Новосибирский дом ветеранов. Фото: заксобрание НСО.

В Новосибирском доме ветеранов прошло выездное заседание комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Депутаты ранее уже посещали учреждение. Председатель комитета Гришунин отметил позитивные изменения в работе Дома ветеранов.

– Есть с чем сравнивать. Мы увидели это своими глазами, услышали комментарий министра труда и социальной защиты населения. Здесь проживает сегодня порядка 455 человек. На постоянной основе работает 168 сотрудников. Учреждение является одним из лучших, – сказал Игорь Гришунин.

Депутаты пообщались с проживающими в учреждении. Узнали, как им оказывают медицинскую помощь. Также члены комитате посетили библиотеку, а также объединения по интересам, места реабилитации граждан. На примере Дома ветеранов в ходе заседания комитета изучили вопрос о предоставлении социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания министерства труда и социального развития Новосибирской области.

– По данным минтруда и социального развития Елены Бахаревой, почти 24 процента населения области (651 тысяча человек из 2 794 тысяч) – граждане старше трудоспособного возраста. Также в области проживает порядка 189 тысяч инвалидов. Многие из них требуют внимания и помощи социальных служб, около 17 тысяч человек находится на постоянном надомном социальном обслуживании и свыше 5,2 тысячи человек – в стационарных организациях социального обслуживания и отделениях милосердия при комплексных центрах социального обслуживания населения муниципальных образований, – сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Известно, что в структуре стационарных учреждений региона на сегодняшний день 7 учреждений психоневрологического профиля, два учреждения общего типа, один специальный дом-интернат, один дом милосердия – в них проживает на текущий момент 4585 человек. Потенциально нуждается в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, по оценке министра, порядка 132 человек.

– Почти 50 процентов проживающих в стационарных организациях социального обслуживания нуждаются в профессиональном уходе. Они не могут сами за собой ухаживать. И помогать им должны специалисты. Мы в Доме ветеранов познакомились с людьми, оказывающими поддержку, которая очень нужна и важна в любом возрасте, – заключил итог Игорь Гришунин.

Он также предложил, чтобы студенты, которые получают профильное образование, проходили в Доме ветеранов практику.

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