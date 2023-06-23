Крупный новосибирский экспортёр растительного масла нарастил производство

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

На предприятии в течение полугода оптимизировали процесс производства растительного рафинированного масла. Эта продукция поставляется в различные торговые сети и на предприятия пищевой промышленности СФО, а также экспортируется в Китай, Северную Корею, Монголию, Казахстан, Узбекистан, Армению и другие страны.

Внедрение бережливого производства позволило увеличить выработку каждого сотрудника в час более чем на 13% - с 600 до 680 кг и почти наполовину уменьшить запасы сырья и материалов, используемые в потоке - с 296 до 162 тонн.

- Устранение потерь на производстве позволило нам получить более эффективную работу линии - выпуск продукции увеличился на 15%. Это способствует росту производительности на предприятии в целом, а также росту прибыли, которое влечет увеличение заработной платы сотрудников. При этом мы не понесли каких-то значительных финансовых затрат, производительность выросла только за счёт оптимизации. Наше предприятие обеспечивает продукцией регион, а также является крупным экспортёром, мы постоянно ищем новые рынки сбыта, например, недавно отгрузили первый контейнер во Вьетнам, - говорит директор ООО «Армаз» Георгий Соломатин.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

На предприятии увеличили объём экспозитора - ёмкости для хранения масла, внедрили АВС-анализ и рассчитали оптимальное количество запасов. Разработали новый стандарт работы, который позволил сократить время переналадки автомата выдува ПЭТ-тары на 15%, кроме того, благодаря грамотной организации рабочего пространства на столько же сократилось время поиска инструментов.

Также на предприятии удалось снизить уровень брака: пересмотрели способ формирования паллет и уменьшили на них количество рядов с продукцией - это исключило замятие бутылок с маслом в нижних рядах.