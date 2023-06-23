В Новосибирске 23-летний парень на «ВАЗе» влетел в грузовик

В Новосибирске 23-летний водитель «ВАЗа» влетел в грузовик, который стоял на обочине. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске 23-летний водитель «ВАЗа» влетел в грузовик, который стоял на обочине. ДТП произошло вечером 22 июня на улице Станционной.
Отечественный автомобиль врезался в грузовик напротив дома № 32а. Водителя Hino Ranger в этот момент не было в салоне.
− В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир – девушка 2006 года рождения, − рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Молодого человека и 17-летнюю девушку забрали в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести.
По какой причине произошло ДТП и в каком состоянии находился водитель – еще предстоит выяснить.
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