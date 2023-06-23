Вагон с щебнем сошел с рельсов в Новосибирской области

В Новосибирской области вблизи ж/д станции Дубрава сошел с рельсов вагон с щебнем.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области вблизи ж/д станции Дубрава сошел с рельсов вагон с щебнем. В ЧП обошлось без пострадавших.
Инцидент произошел примерно в шесть часов утра 22 июня. Сошедший с рельсов вагон не опрокинулся.
− В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено, − сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с подвижным ж/д составом. Сотрудники ведомства проверят, как исполнялось законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
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