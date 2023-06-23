Состоится ли авиашоу в Мочище 2023: руководитель аэродрома сделал заявление

Дата проведения авиашоу еще не определена. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу в Мочище 2023 - одно из самых ожидаемых событий лета для сибиряков, которое традиционно собирает тысячи зрителей. В прошлом году его впервые провели после трехлетнего перерыва в связи с ковидными ограничениями. Состоится ли оно в этом году, рассказали на аэродроме.

— Окончательная дата мероприятия не утверждена. Еще решается, будет ли это конец июля или начало августа. Также не учреждены еще состав участников и программа, — сообщил КП-Новосибирск руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин.

Напомним, в 2022 году авиашоу в Мочище прошло 31 июля. Оно собрало больше 100 тысяч зрителей. В небе свои программы показали около 80 экземпляров авиатехники, в том числе группы высшего пилотажа «Стрижи», пилотажной группы «Русь» и первой российской женской пилотажной группы «Барсы».

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