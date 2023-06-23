Предпринимателя из Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск беспилотника

Новосибирский предприниматель организовал незаконные запуски беспилотника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирска, занимающийся предпринимательством, организовал незаконные запуски беспилотника. За это мужчина получил штраф, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Что интересно, сибиряк не был зарегистрирован как ИП и не имел сертификата эксплуатанта.

− Житель города Новосибирска осуществлял предпринимательскую деятельность по выполнению авиационных работ с использованием беспилотного воздушного судна, не поставленного на учет, работы производились без уведомления уполномоченного органа воздушного движения о полете в воздушном пространстве класса «C», − отметили в публикации.

По инициативе прокурора мужчину привлекли к административной ответственности. Он получил штраф в размере 32,5 тысячи рублей.

Кроме того, прокурор направил в суд исковое заявление. В нем он потребовал признать деятельность сибиряка незаконной и запретить мужчине ее осуществлять – до тех пор, пока он не оформит сертификат эксплуатанта.

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