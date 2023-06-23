Повреждено лобовое стекло: в Калининском районе Новосибирска на иномарку рухнула большая ветка

На лобовом стекле кроссовера образовалась «паутина» из трещин. Фото: АСТ-54

В Калининском районе Новосибирска большая ветка рухнула на автомобиль «Хонда». В итоге на лобовом стекле кроссовера образовалась «паутина» из трещин. Инцидент произошел ночью 23 июня.

Иномарка была припаркована по адресу Народная, 48. Стояла под деревом, которое и устроило владельцу неприятный сюрприз, сообщает «АСТ-54».

Все произошло из-за шквалистого ветра, заставшего жителей города врасплох. Интернет-пользователи сочувствовать хозяину авто не стали, отметив, что нужно было думать, где оставлять машину в непогоду.

Кстати, это не первый инцидент с деревом в Калининском районе на текущей неделе. Вчера береза упала на дорогу и заблокировала проезд на улице Александра Невского.

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