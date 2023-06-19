Радио «Юнитон» запускает современную версию песни «В Новосибирске не разводятся мосты»

Песня про новосибирские мосты стала культовой. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Песне «В Новосибирске не разводятся мосты» исполняется 20 лет: это одна из самых любимых композиций о Новосибирске, ее знают и любят жители.

- Как много салютов запущено в День города под «Мосты», как много раз ее исполнили на площадках и перепели исполнители и группы. Была версия с «Маркеловыми голосами», есть быстрый ремикс! Многим эта песня помогла в трудные минуты, и вот в 2023 году мы запускаем современную версию песни, - говорят на радио «Юнитон.

Новый вариант «В Новосибирске не разводятся мосты» исполнили Константин "Jaroom" Жарков и Тамара Сохорева. Санд-продюсер Костя Jaroom, продюсер проекта Татьяна Диканская.

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