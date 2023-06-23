Забрали их вместе с гнездом: двух птенчиков славки, оставшихся без родителей, спасают в Новосибирске

Двух птенчиков славки, оставшихся без родителей, спасают в Новосибирске. Фото: ЦРДЖ.

Жители Центрального района Новосибирска нашли птенцов славки. Они решили, что крохи остались сиротами. Чтобы спасти желторотых от гибели, привезли в Центр реабилитации диких животных.

– Люди решили, что с родителями птенцов что-то случилось, так как не видели их весь вечер. Забрали вместе с гнездом, – уточнили в ЦРДЖ.

Известно, что люди, которые нашли птенчиков, кормили их муравьиными яйцами.

У крох выявили истощение. Волонтеры делают все, чтобы выходить малюток.

– Прогнозы осторожные, – добавили в Центре.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на дороге нашли раненого утенка, который отбился от мамы.

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