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НовостиОбщество23 июня 2023 1:56

В Новосибирске мужчина съел голубя у вокзала на глазах удивленной толпы

Его сняли на видео очевидцы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске мужчина съел голубя у вокзала на глазах удивленной толпы. Фото: стоп-кадр // "Новосибирск с огоньком".

В Новосибирске мужчина съел голубя у вокзала на глазах удивленной толпы. Фото: стоп-кадр // "Новосибирск с огоньком".

Жители Новосибирска наблюдали обескураживающую картину. У вокзала Новосибирск-Главный мужчина ел голубя. Они сняли трапезу на видео:

– Мужчина пообедал голубем, а потом показал всем чудеса акробатики, – написали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, что мужчина отщипывал от мертвого голубя куски и ел. Насытившись, выбросил останки птицы на дорогу. А после трапезы стал прыгать и кувыркаться на глазах хохочущей толпы.

В комментариях новосибирцы предположили, что любитель голубей был под действием наркотиков.

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