Под Новосибирском «Спецавтохозяйство» построит комплекс по переработке ТКО на правом берегу

В Новосибирской области определили предприятие, которое построит комплекс по переработке ТКО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области определили предприятие, которое построит комплекс по переработке ТКО на правом берегу. Конкурс выиграло МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство».

Комплекс появится в селе Раздольное.

Заявки на участие в конкурсе подали два предприятия − ООО «Орбита» и МУП «Спецавтохозяйство». Рассмотрев все факторы, комиссия определила победителем регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории НСО.

− МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» предложило лучшие условия реализации проекта в части срока создания объекта соглашения, доли твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, размера концессионной платы и гарантированного ежегодного объема загрузки, − рассказали в правительстве региона.

Также МУП «САХ» построит комплекс по переработке ТКО на левом берегу. Об этом стало известно в конце апреля 2023 года.

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