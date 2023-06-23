Союз отцов призвал отменить выступление рэпера OG Buda на VK Fest в Новосибирске

Союз отцов Новосибирской области требует отмены выступления рэпера OG Buda на VK Fest. Фото: соцсети

Союз отцов Новосибирской области требует отмены выступления рэпера OG Buda на VK Fest 24 июня. Публикация появилась в официальной группе общественной организации «ВКонтакте».

Причиной стали темы, которые молодой исполнитель поднимает в своих песнях.

− Его тексты даже читать неприятно, не то, что слушать... Прямая пропаганда наркотиков и прочего… И эту грязь с удовольствием слушают и будут слушать в субботу наши дети, коих там ожидается приличное количество, − написали представители Союза отцов НСО.

Общественники обратились к вице-мэру Анне Терешковой и представителям Минкультуры региона с просьбой рассмотреть вопрос отмены.

Ранее КП-Новосибирск рассказала о программе на VK Fest 24 июня.

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