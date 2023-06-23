В Новосибирске 70% жителей назвали свою работу вредной для здоровья

70% жителей Новосибирска считают свою работу вредной для здоровья. Фото: Иван ПРОХОРОВ

70% жителей Новосибирска считают свою работу вредной для здоровья. К такому выводу пришли исследователи сервиса «Зарплата.ру» совместно с представителями страховой компании.

37% опрошенных заявили, что выполняемая ими деятельность негативно влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье. Среди респондентов, сообщивших об этом − сотрудники из сфер бухгалтерии и финансов (43%), транспорта (36%) и промышленности (32%).

Опрос также показал, что 23% новосибирцев имеют проблемы с физическим здоровьем из-за работы. На это чаще всего жалуются работники сферы юриспруденции (75%) и представители строительной отрасли (51%).

У 10% под ударом оказалось ментальное здоровье. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются работники сферы образования (30%).

− Самыми неприятными симптомами, с которыми столкнулись работающие новосибирцы, стали стресс (60%), боли в спине и ногах (50%), постоянная усталость (40%) и ухудшение зрения (40%), − рассказали исследователи.

63% опрошенных считают корнем всех своих проблем сидячую работу. Человеческий фактор, а именно злое начальство, токсичные коллеги или сварливые клиенты, отравляет жизнь 37% сибиряков. Напряженная работа и ранние подъемы «добивают» по 33% респондентов.

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