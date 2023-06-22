В Сибири восстанавливают вековой теремок

Реставрация дома на ул. Анатолия, 59. Фото: Павел Запруднов.
Волонтеры второй год восстанавливают в Барнауле деревянную архитектуру. На этот раз им предстоит реконструировать дом, построенный больше 100 лет назад, сообщает «Алтапресс».
- Прежде чем приступить к работе, волонтеры проекта по восстановлению деревянной архитектуры «Дома» прошли теоретическое и практическое обучение, где изучили образцы русского деревянного зодчества, в том числе алтайских мастеров, - указано в издании.
В этом году волонтеры будут трудится над восстановлением старинного деревянного здания, которое располагается в Барнауле на улице Анатолия, 59. Этот двухэтажный дом с интересными орнаментами на фасаде был построен еще в 1917 году.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер