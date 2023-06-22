В Сибири восстанавливают вековой теремок

Реставрация дома на ул. Анатолия, 59. Фото: Павел Запруднов.

Волонтеры второй год восстанавливают в Барнауле деревянную архитектуру. На этот раз им предстоит реконструировать дом, построенный больше 100 лет назад, сообщает «Алтапресс».

- Прежде чем приступить к работе, волонтеры проекта по восстановлению деревянной архитектуры «Дома» прошли теоретическое и практическое обучение, где изучили образцы русского деревянного зодчества, в том числе алтайских мастеров, - указано в издании.

В этом году волонтеры будут трудится над восстановлением старинного деревянного здания, которое располагается в Барнауле на улице Анатолия, 59. Этот двухэтажный дом с интересными орнаментами на фасаде был построен еще в 1917 году.

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