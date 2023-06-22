Пожар в Егорьевском районе увеличился до 9 тысяч гектаров

Площадь пожара увеличивается с каждым днем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края увеличивается на тысячи гектаров с каждым днем. О проблеме сообщает Толк.

Ещё 21 июня площадь пожара была 7 тысяч гектаров, а к 22-му числу огонь разгорелся еще на 2 тысячи. В зоне происшествия продолжают бороться с природной стихией.

Тем временем пожарные тушат леса с самолетов: спасателям очень помогает БЕ-200 ЧС, который сбрасывает воду.

На земле трудятся специалисты системы РСЧС, в частности личный состав ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о крупном пожаре в СНТ под городом. Там пламя охватило несколько строений.

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