В День памяти и скорби в Новосибирской области прошла минута молчания

В 16:15 по местному времени сибиряки почтили тех, кто защищал Отчизну. Фото: https://www.nso.ru/.

В четверг, 22 июня в Новосибирской области прошла минута молчания. Сибиряки присоединились ко всероссийской акции в День памяти и скорби.

Событие прошло в знак почтения к жертвам самой кровопролитной войны в истории человечества, в память об одной из самых печальных дат в истории России – начале Великой Отечественной войны.

Кроме этого, глава региона возложил цветы к Вечному огню на «Монументе славы». В этот день дань памяти воинам также отдали председатель заксобрания региона Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. На событие пришли и ветераны боевых действий и ветераны труда.

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