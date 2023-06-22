«Орден Жукова за героизм»: Путин отметил службу спецназа из Новосибирска, куда входит «Вега»

Андрей Парфенов рассказал о награде. Фото: соцсети.

В Новосибирске орден Жукова получила бригада спецназа, в которую входит батальон «Вега». Приказ о награждении подписал президент Владимир Путин. О получении знака КП-Новосибирск сообщил комбат Андрей Парфенов.

– Орден Жукова гвардейскому соединению, в состав которого входит батальон «Вега» вручили за проявленные мужество, отвагу, стойкость и решительность, – уточнил Андрей Борисович. – За 5,5 месяцев участия в спецоперации бойцы нашего батальона внесли большой вклад в выполнение боевых задач.

Как стало известно, награда появится на боевом знамени новосибирского спецназа. Кстати, орденом отмечают соединения, которые успешно провели воинские операции в условиях численного превосходства противника и разгромили его.

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